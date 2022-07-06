Реклама
Прямой эфир
Мир
Число заражений коронавирусом в мире выросло на 30% за две недели
Мир
11 человек пропали без вести при кораблекрушении у берегов Индонезии
Мир
Путин провел телефонный разговор с Пашиняном
Общество
Стали известны подробности отравления детей в частном детсаду в Москве
Общество
Хоккеист Федотов не прибывал в Северодвинск для прохождения службы
Культура
Главный киноархив страны оцифровал почти 10 тыс. фильмов
Мир
Жертвами обрушения ледника в Италии стали девять человек
Мир
США обсуждают предельную цену на российскую нефть на уровне $40–60
Авто
Мантуров заявил о поддержке правительства Москвы в производстве «Москвичей»
Мир
Байден пообещал справиться с высокими ценами на бензин
Мир
Байден ответит на письмо задержанной в РФ баскетболистки Грайнер
Сюжет:

Пушков прокомментировал предложение ФРГ возобновить работу «Северного потока – 2»

Сенатор Пушков: в Германии считают, что «Северный поток – 2» можно включить на временный срок
0
Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сенатор РФ Алексей Пушков прокомментировал инициативу главы комитета бундестага по энергетике Клауса Эрнста возобновить работу газопровода «Северный поток – 2». Об этом он написал 6 июля в своем Telegram-канале.

Трубные площади: Европу от газовой катастрофы может спасти только СП-2
Сокращение маршрутов поставок и отсутствие альтернативных объемов практически не оставляют ЕС выбора, считают эксперты

«Интересное заявление главы комитета бундестага по энергетике. Оно говорит о том, что в Берлине убеждены: ключ от запуска «Северного потока – 2» находится в их руках. Захотят — закроют, захотят — откроют. Но они забывают, что наполнение трубопровода идет из России», — пишет сенатор.

Пушков также добавил, что Россия сейчас получает хороший доход от продажи нефти и газа.

«Россию вполне устраивают нынешние нефтегазовые доходы. По подсчетам финских экспертов, страна заработала за первые 100 дней после начала спецоперации рекордные €93 млрд от продажи нефти и газа», — подчеркнул политик.

Ранее, 6 июля, глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст призвал начать переговоры по запуску газопровода «Северный поток – 2». Депутат также призвал пересмотреть энергетические санкции против Москвы, так как они не приносят должного результата.

Еще в апреле Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам президента РФ, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022