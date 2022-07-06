Пушков прокомментировал предложение ФРГ возобновить работу «Северного потока – 2»

Сенатор РФ Алексей Пушков прокомментировал инициативу главы комитета бундестага по энергетике Клауса Эрнста возобновить работу газопровода «Северный поток – 2». Об этом он написал 6 июля в своем Telegram-канале.

«Интересное заявление главы комитета бундестага по энергетике. Оно говорит о том, что в Берлине убеждены: ключ от запуска «Северного потока – 2» находится в их руках. Захотят — закроют, захотят — откроют. Но они забывают, что наполнение трубопровода идет из России», — пишет сенатор.

Пушков также добавил, что Россия сейчас получает хороший доход от продажи нефти и газа.

«Россию вполне устраивают нынешние нефтегазовые доходы. По подсчетам финских экспертов, страна заработала за первые 100 дней после начала спецоперации рекордные €93 млрд от продажи нефти и газа», — подчеркнул политик.

Ранее, 6 июля, глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст призвал начать переговоры по запуску газопровода «Северный поток – 2». Депутат также призвал пересмотреть энергетические санкции против Москвы, так как они не приносят должного результата.

Еще в апреле Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам президента РФ, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».