Реклама
Прямой эфир
Мир
Саудовская Аравия продаст нефть со скидкой из-за конкуренции с РФ
Мир
Погибла работавшая снайпером на Украине бразильская модель
Мир
Русский язык стал официальным для документов на освобожденной территории Харьковской области
Общество
В Санкт-Петербурге на 96-м году жизни скончалась актриса Ирина Брагина
Общество
Экс-замминистра культуры Пирумов получил 8,5 года колонии
Экономика
В IKEA заявили о срыве распродажи в России конкурентами
Политика
Госдума приняла закон об обеспечении проведения ВС РФ операций за рубежом
Общество
В России за первое полугодие на 66% вырос спрос на антидепрессанты
Мир
На Украине замглавы Херсонской области Ковалеву предъявили обвинения в госизмене
Мир
В ЛНР заявили об уничтожении большого числа иностранных наемников
Мир
Янукович в обращении к соотечественникам назвал украинскую власть неопытной

В России за первое полугодие на 66% вырос спрос на антидепрессанты

0
Фото: Global Look Press/Sina Schuldt
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спрос россиян на антидепрессанты в первом полугодии 2022 года вырос на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в данных Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки «Честный знак»).

Стресса настойчивость: в России на 43% вырос спрос на антидепрессанты
Как пандемия повлияла на психическое здоровье россиян

«В первом полугодии 2022 года спрос на антидепрессанты в России увеличился на 66% в количественном выражении и составил порядка 6 млн единиц против 3,6 годом ранее. Наибольший рост спроса показали «Сертралин» (+113%), «Флуоксетин» (+90%), «Эсциталопрам» (+79%),» — указано в сообщении.

По данным ЦРПТ, наивысший спрос на антидепрессанты за последние 12 месяцев наблюдался в Москве (1,3 тыс. упаковок на 10 тыс. человек), Санкт-Петербурге (1,2 тыс. пачек), а также в Московской (1,1 тыс.), Калужской (988) и Ростовской областях (975).

Согласно данным ЦРПТ, за первое полугодие 2022 года граждане РФ потратили на препараты от депрессии 3,6 млрд руб., что на 87% больше, чем за аналогичный период в минувшем году (1,9 млрд руб.).

Аналитики успокаивают граждан, заверяя, что нехватки препаратов на рынке нет и текущих запасов антидепрессантов при сохранении среднемесячного уровня потребления будет достаточно почти на 10 месяцев.

Ранее, 1 июля, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица рассказал, что панические атаки являются одним из самых распространенных осложнений после коронавируса.

До этого, 30 июня, в пресс-службе Росздравнадзора заявили, что поставки лекарств из Европы в Россию осуществляются в плановом режиме, без сбоев и в том же объеме. В Росздравнадзоре отдельно отметили спад ажиотажного спроса на отдельные препараты, который наблюдался весной текущего года.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022