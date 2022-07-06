В России за первое полугодие на 66% вырос спрос на антидепрессанты

Спрос россиян на антидепрессанты в первом полугодии 2022 года вырос на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в данных Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки «Честный знак»).

«В первом полугодии 2022 года спрос на антидепрессанты в России увеличился на 66% в количественном выражении и составил порядка 6 млн единиц против 3,6 годом ранее. Наибольший рост спроса показали «Сертралин» (+113%), «Флуоксетин» (+90%), «Эсциталопрам» (+79%),» — указано в сообщении.

По данным ЦРПТ, наивысший спрос на антидепрессанты за последние 12 месяцев наблюдался в Москве (1,3 тыс. упаковок на 10 тыс. человек), Санкт-Петербурге (1,2 тыс. пачек), а также в Московской (1,1 тыс.), Калужской (988) и Ростовской областях (975).

Согласно данным ЦРПТ, за первое полугодие 2022 года граждане РФ потратили на препараты от депрессии 3,6 млрд руб., что на 87% больше, чем за аналогичный период в минувшем году (1,9 млрд руб.).

Аналитики успокаивают граждан, заверяя, что нехватки препаратов на рынке нет и текущих запасов антидепрессантов при сохранении среднемесячного уровня потребления будет достаточно почти на 10 месяцев.

Ранее, 1 июля, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица рассказал, что панические атаки являются одним из самых распространенных осложнений после коронавируса.

До этого, 30 июня, в пресс-службе Росздравнадзора заявили, что поставки лекарств из Европы в Россию осуществляются в плановом режиме, без сбоев и в том же объеме. В Росздравнадзоре отдельно отметили спад ажиотажного спроса на отдельные препараты, который наблюдался весной текущего года.