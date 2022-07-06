Прощание с экс-балериной Большого театра Богуславской пройдет 8 июля в Москве

Церемония прощания с бывшей балериной Государственного академического Большого театра России, педагогом, заслуженным деятелем искусств РФ Аллой Богуславской состоится 8 июля в Москве. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба Большого театра.

«Прощание пройдет 8 июля в Храме Знамения иконы Божией Матери за Петровскими воротами (1-й Колобовский пер., 1, стр. 2). Начало церемонии в 9:30. Тело будет кремировано на Митинском кладбище», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Богуславская ушла из жизни после продолжительной болезни в возрасте 89 лет.

Алла Богуславская закончила Московское хореографическое училище, а позднее ГИТИС по специальности «театровед». Работала в Большом театре с 1951 по 1974 год. С 1974-го занималась преподавательской деятельностью в Московском хореографическом училище, в 1987–1989 годах преподавала в ГИТИСе, а позднее, с 1992 года — в Академии танца при Новом гуманитарном университете.

В 1997–2002 годах была балетмейстером-репетитором балетной труппы Большого театра. Являлась автором первой программы по модерн-джаз-танцу для высших хореографических учебных заведений. Среди ее учеников были Галина Степаненко, Илзе Лиепа, Геннадий Янин и многие другие артисты.