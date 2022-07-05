Умерла бывшая балерина Большого театра Алла Богуславская

Бывшая балерина Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Алла Богуславская скончалась в возрасте 89 лет. Об этом сообщает пресс-служба театра 5 июля.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 90-м году жизни после продолжительной болезни умерла Алла Георгиевна Богуславская», — указано в сообщении ГАБТ.

Алла Богуславская закончила Московское хореографическое училище, а позднее ГИТИС по специальности «театровед». Работала в Большом театре с 1951 по 1974 год. С 1974-го занималась преподавательской деятельностью в Московском хореографическом училище, в 1987–1989 годах преподавала в ГИТИСе, а позднее, с 1992 года — в Академии танца при Новом гуманитарном университете.

В 1997–2002 годах была балетмейстером-репетитором балетной труппы Большого театра. Являлась автором первой программы по модерн-джаз-танцу для высших хореографических учебных заведений. Среди ее учеников были Галина Степаненко, Илзе Лиепа, Геннадий Янин и многие другие известные артисты.