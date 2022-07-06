Госдума приняла закон об ограничении «контрсанкционной информации»

Депутаты Госдумы 6 июня приняли в третьем чтении закон, который вводит в законодательство понятие «контрсанкционная информация». Поправка инициирована группой депутатов с целью снизить риски новых ограничений в условиях противостояния с «недружественными» странами.

Согласно документу, под контрсанкционной информацией понимаются сведения любого характера о совершенных и планируемых сделках в области внешней торговли услугами, товарами, информацией или интеллектуальной собственностью. Законом предполагается ограничить распространение таких сведений среди неопределенного круга лиц, в том числе с использованием СМИ и интернета.

«Распространение контрсанкционной информации допускается только с письменного согласия ее обладателя — российского физического или юридического лица-участника ВЭД, совершившего или планирующего совершение сделки», — уточняется в документе.

При этом требование о получении соответствующего согласия не распространяется на руководителей и уполномоченных представителей органов государственной власти или местного самоуправления, а также представителей Центробанка (ЦБ) России.

Предполагается, что закон поможет защитить интересы государства, бизнеса и производственных компаний, которые внедряют уникальные технологии в условиях усилившегося внешнеполитического давления.

Накануне Госдума приняла во втором чтении законопроект об усилении защиты персональных данных россиян и ужесточении требований к операторам обработки таких данных. Изменения направлены на совершенствование правовой защиты субъектов персональных данных и усиление контроля государства в данном вопросе, в том числе что касается системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ.