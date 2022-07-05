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ГД приняла во II чтении законопроект об усилении защиты персональных данных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Государственная дума 5 июля на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об усилении защиты персональных данных россиян и ужесточении требований к операторам обработки таких данных. Это следует из трансляции на сайте нижней палаты парламента.

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Внесение поправок предлагается в закон «О персональных данных» и иные законы. Предусмотрены изменения, направленные на совершенствование правовой защиты субъектов персональных данных и усиление контроля государства в данном вопросе.

В случае принятия законы обяжут операторов незамедлительно информировать об инцидентах с принадлежащими им базами персональных данных уполномоченные органы власти. Также они должны будут обеспечивать взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ.

В начале июня «Известия» сообщили, что законопроект «О внесении изменений в КоАП РФ» готовят к внесению в Госдуму. Документ предлагает ввести административную ответственность за нарушение порядка обработки, размещения и обновления биометрических персональных данных в единой биометрической системе, а также в иных информационных системах идентификации.

Речь идет о сборе и хранении информации, за противозаконные действия с которой должностным лицам будет грозить штраф от 100 до 300 тыс. рублей, а юрлицам — от 300 до 500 тыс. рублей.

В конце мая стало известно, что Минцифры согласовало законопроект, ужесточающий ответственность компаний за утечку персональных данных клиентов. Он предполагает не только введение оборотного штрафа в 1%, но и увеличение его до 3%, если компания попытается скрыть инцидент.

О появлении новых данных в карте с утекшими данными российских пользователей стало известно ранее, 18 мая. Так, ресурс пополнился информацией из ГИБДД, СДЭК, Avito, Wildberries, «Билайна», ВТБ и других источников.

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