Песков заявил, что решений о поддержке Казахстаном антироссийских санкций не принималось

Казахстан не принимал решений о поддержке санкций против России. Наоборот, между двумя странами есть планы по расширению взаимодействия. Об этом заявил 6 июля представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока никаких решений не принималось. Напротив, декларируется абсолютное намерение и дальше расширять наше взаимодействие, вместе реагировать на те вызовы, которые приходят из-за рубежа, и минимизировать последствия этих недружественных действий», — рассказал он журналистам.

Песков добавил, что Казахстан для России является дружественной страной. Он также указал, что правительства двух государств находятся в постоянном контакте.

Ранее в среду газета «Коммерсантъ» сообщила, что минфин Казахстана опубликовал для общественного обсуждения проект приказа, который предусматривает реализацию запрета на экспорт в Россию отдельных товаров. В проекте прописано, что казахстанские власти не будут заверять электронные счета-фактуры на такие грузы, а без этого пересечение ими границы с Россией будет запрещено. В настоящее время документ не утвержден.

4 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с коллегой Алиханом Смаиловым рассказал о том, что у Казахстана есть хорошие возможности заменить компании, которые покинули рынок РФ.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Еще 12 мая президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия успешно справляется с ограничениями, а «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для Евросоюза и беднейших стран.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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