Ливень стал причиной подтопления в Новосибирске

Ливень вызвал подтопления в Новосибирске. Образовались пробки в 9 баллов, машины были наполовину в воде. Движение общественного транспорта нарушено, пассажиры выходили из автобусов и шли пешком, сообщает телеканал «Известия». Ливневая канализация не справлялась с потоками воды. Подтопило одну из станций метро, временно не ходили поезда.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.