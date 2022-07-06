В России определили самый популярный кроссовер

В июне в сегменте SUV самой популярной моделью среди кроссоверов и внедорожников в России стал автомобиль Hyundai Creta. Об этом 6 июля сообщили аналитики агентства «Автостат».

Специалисты компании уточнили, что лидирующую позицию модель удерживает второй месяц подряд. Так, в июне корейский кроссовер был приобретен в РФ в количестве 1290 единиц.

Второе место в сегменте SUV занял внедорожник российского производства Lada Niva Legend. Проверенный временем и дорогами вездеход разошелся тиражом в 1003 экземпляра. Тройку лидеров ожидаемо замкнул китайский кроссовер, Chery Tiggo 7 PRO. Его показатель — 913 купленных машин.

Далее в рейтинге располагаются еще три модели из КНР, Haval Jolion (836 шт.), Chery Tiggo 4 (825 шт.) и Geely Coolray (822 шт.). Седьмую и восьмую строчки рейтинга поделили между собой модели Kia Seltos и Renault Duster. Их результаты одинаковы, по 724 шт. Кроме них в десятку самых популярных кроссоверов и внедорожников по итогам июня нынешнего года попали Nissan Qashqai (461 шт.) и Chery Tiggo 8 (454 шт., с учетом Tiggo 8 PRO).

Всего же в июне россияне стали обладателями 17 140 новых автомобилей сегмента SUV. Это на 18% больше, чем мае, но в 4 раза меньше, чем год назад, подытожили аналитики ресурса.

5 июля «Известия» сообщали, что на рынке автомобилей с пробегом сегмента SUV в России за II квартал 2022 года, лидируют марки Lada, Toyota и Nissan. Одними из самых популярных моделей стали Lada Niva Legend, Lada Niva Travel, Toyota RAV4, Renault Duster и Nissan Qashqai.