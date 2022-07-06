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Юрист рассказала о штрафе за мытье машины во дворе

Юрист Кудерко рассказала о штрафе за мытье машины во дворе
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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Мытье и ремонт автомобиля во дворе многоквартирного дома запрещены. Об этом 6 июля напомнила юрист Елена Кудерко.

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«Оштрафовать нарушителей могут на сумму от 3000 до 4500 рублей. От 1000 до 3000 рублей придется заплатить автолюбителям, припарковавшим свой автомобиль на проезжей части дворовой территории, если машина препятствует механизированной уборке и вывозу бытовых отходов», — рассказала она агентству «Прайм».

Самый высокий штраф могут получить пользователи служебных машин, которые припарковали их на детской площадке. Такое нарушение карается взысканием от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Владельцам частных машин за такую же провинность грозит потеря 5 тыс. рублей.

Из других деяний, которые запрещены в жилых дворах, юрист также выделила запрет на курение табака и распитие спиртных напитков. За это можно получить штраф от 500 до 1 тыс. рублей. Те же самые проступки на детской площадке увеличат наказание в три раза.

Штраф до 2 тыс. рублей также грозит за выгул собак без намордника и поводка, за загрязнение питомцами территории и самовольное благоустройство двора, в том числе рассаживание цветов.

Ранее, 4 июля, член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала, что россияне могут получить штраф до 100 тыс. рублей за установку нового окна в многоквартирном доме. Это случится в том случае, если здание представляет историческую ценность или это новое строение, имеющее архитектурный рисунок.

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