Японские специалисты спроектируют постройку для жизни на Марсе и Луне

Расположенный на западе Японии Киотский университет и строительная корпорация Kajima намерены совместно разработать проект постройки, необходимой для обеспечения жизни людей на Луне и Марсе в будущем. Об этом в среду, 6 июля, сообщил телеканал NHK.

По его данным, одной из главных задач исследователей является воссоздание внутри постройки аналога земной гравитации, которая необходима для долгосрочного пребывания людей на Красной плане и спутнике Земли. В качестве решения этой проблемы предлагается сделать вращающуюся вокруг своей оси конструкцию, которая благодаря вырабатываемой таким образом центробежной силе позволит сформировать гравитационное притяжение.

Высота постройки может составить от 200 до 400 м, диаметр — 200 м.

В дополнение к жилой зоне на постройке будет создана небольшая экосистема, воспроизводящая глобальную среду Земли, такую ​​как море и леса.

При этом на этапе ее строительства предлагается использовать не только доставляемые с Земли материалы, но и ресурсы, находящиеся на поверхности Марса и Луны.

Киотский университет и Kajima начнут совместные исследования и изучение конкретных структур объекта в ближайшем будущем. По их данным, создание этих технологий станет ядром реализации миграции людей в космос.

12 июня гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация возобновила переговоры с Европейским космическим агентством (ЕКА) о запуске миссии «ЭкзоМарс». При этом ранее, 13 апреля, стало известно , что ЕКА прекращает сотрудничество с РФ по миссиям «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27».

Месяцем ранее Рогозин заявил, что корпорация «Роскосмос» может отправить на Марс копию посадочной платформы, предназначавшейся для миссии «ЭкзоМарс-2022», марсоход создавать не планируется.

17 марта глава госкорпорации заявил, что «Роскосмос» проведет свою собственную исследовательскую экспедицию на Марс без участия в проекте «ЭкзоМарс».