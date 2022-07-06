Россиянам стали чаще навязывать допзащиту при покупке ОСАГО

Число жалоб потребителей на навязывание дополнительных полисов при продаже ОСАГО в последние месяцы увеличилось, рассказали «Известиям» в Банке России.

Чаще всего клиентам предлагают оформить пакетный продукт с обязательной автогражданкой, в который входит также допзащита, например, полис от несчастных случаев и болезней или КАСКО.

Другая схема – автоматическое проставление согласия на покупку дополнительной страховки при оформлении электронного ОСАГО, рассказали в ЦБ. Там добавили, что подобные практики не носят массовый характер.

Повышение частоты жалоб на включение скрытых дополнительных полисов в стоимость ОСАГО связано с увеличением убыточности обязательной автогражданки для компаний на фоне подорожания запчастей и сложностей с логистикой, сообщил директор по развитию страхового бизнеса маркетплейса «Сравни» Александр Крайник. Он добавил: навязанная защита не несет значительную ценность для потребителя – покрываемые риски крайне маловероятны. В онлайн-канале продаж доля полисов с включенными дополнительными услугами занимает менее 1%, или несколько тысяч страховок в месяц, оценил эксперт.

«Цена ОСАГО контролируется границами тарифного коридора, при этом компании не имеют права отказывать клиентам в заключении такого договора. Так, для компенсации убытков по отдельным сегментам водителей, страховщики принуждают потребителей покупать дополнительные полисы», — отметил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин.

По его мнению, расширение тарифного коридора приведет к снижению этой тенденции.

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Комплектное меню: при покупке ОСАГО стали чаще навязывать допуслуги