Выплаты ветеранам ВОВ предлагают увеличить до 75 тысяч

Ежегодную выплату для ветеранов Великой Отечественной войны предлагают установить в сумме 75 тыс. рублей. Как выяснили «Известия», такой законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму.

По расчетам авторов, эта мера обойдется бюджету примерно в 30 млрд рублей, однако они считают, что в нынешних экономических реалиях эта мера оправдана.

«В соответствии с указом президента с 2019 года гражданам РФ, являющимся инвалидами ВОВ и участниками ВОВ, предоставляется ежегодная денежная выплата ко Дню Победы в размере 10 тыс. рублей», — напоминают в пояснительной записке авторы инициативы — группа депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

В документе уточняется, что в 2020 году в связи с 75-й годовщиной Победы над фашистами российский президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в сумме 75 тыс. рублей этим категориям граждан. Однако через год они вновь стали получать прежнюю сумму.

«Полагаем, что в нынешних условиях целесообразно установить на законодательном уровне денежную выплату ко Дню Победы в ВОВ в размере 75 тыс. рублей ежегодно инвалидам, участникам войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1–3 пункта 1 статьи 2 закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и приравненных к ним лицам, а также вдовам военнослужащих, погибших в период ВОВ, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов ВОВ и участников войны», — предлагают авторы.

«Известия» обратились в Минфин с просьбой прокомментировать перспективы принятия законопроекта.

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Подойти суммой: выплаты ветеранам предлагают увеличить до 75 тысяч