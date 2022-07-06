В Госдуме хотят запретить прописку больше одного лица на 6 «квадратах»

В Госдуме планируют окончательно устранить в России проблему так называемых «резиновых квартир», в которых сотнями прописываются люди и получают соцпособия. Сейчас ведется разработка законопроекта о запрете регистрации более одного человека на 6 кв. м, если это не родственники, рассказал «Известиям» член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Депутаты направили письмо в МВД, чтобы узнать позицию ведомства по поводу такого ограничения. С копией документа ознакомились «Известия». Редакция направила запрос в Министерство внутренних дел РФ.

«В первую очередь подобные схемы используются для хищения бюджетных средств — через незаконное получение пособий и других мер поддержки, а также для организации незаконной миграции», — пояснил Якубовский.

Злоумышленники нередко используют асоциальных граждан, имеющих в собственности жилые помещения, в которых за небольшое вознаграждение продают несколько «квадратов», а потом прописывают на этих площадях множество людей, отметил парламентарий.

Сегодня закон этого не запрещает. Как сообщали СМИ, Генпрокуратура организовала проверки в связи с махинациями в таких помещениях.

«Сегодня только в одной Москве установлено порядка 70 «резиновых квартир», где зарегистрированы в общей сложности более 14 тыс. человек», — уточнил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Инициатива по запрету прописки на микродолях больше одного человека — логическое продолжение законопроекта о запрете владения микродолями в квартирах (менее 6 «квадратов»), который был принят 28 июня в третьем чтении, добавил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Читайте подробнее в эксклюзивном материале «Известий»:

Тяжелая микродоля: в ГД хотят запретить регистрацию больше одного лица на 6 кв. м