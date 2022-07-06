Число отравившихся детей в частном детсаду в Москве возросло до 27

До 27 человек возросло число детей, которые отравились в частном детском саду в Москве.

По данным «Известий», восемь пострадавших госпитализированы, остальных отравившихся детей забрали родители.

ЧП произошло ранее в этот день в учреждении, расположенном по 3-й Хорошевской улице. Отмечается, что сразу после приема пищи у детей возникла рвота. Сотрудники детского сада вызвали скорую помощь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, отмечает сайт aif.ru. Следователи изымают документацию, будут допрошены сотрудники организации, предоставляющей услуги по обеспечению питанием детей, пишет сайт kp.ru.

На место ЧП выезжали представители прокуратуры. Была начата проверка на предмет нарушений в детском дошкольном образовательном учреждении. Материалы прокурорской проверки направили в следственные органы. Результаты расследования столичная прокуратура взяла на контроль, сообщает телеканал «360».

Как рассказали в надзорном ведомстве агентству городских новостей «Москва», услуги питания в дошкольной образовательной организации оказывались также коммерческой организацией.