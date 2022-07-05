В частном детском саду в Москве отравились 25 детей
В одном из частных детских садов Москвы отравились 25 воспитанников. Информация об этом 5 июля поступила «Известиям».
Троих из пострадавших госпитализировали в Первую клиническую больницу. Другие пострадавшие самостоятельно обратились к медикам.
На место ЧП выехали представители прокуратуры. Начата проверка на предмет нарушений в детском дошкольном образовательном учреждении.
Как отметили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Москве, речь идет о детском саду, расположенном по 3-й Хорошевской улице. По данным ведомства, госпитализированы восемь детей.
Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности»).
В конце июня следователи в Тюмени начали проверку информации об отравлении воспитанников частного детского сада по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ. Отмечалось, что отравились пять детей.