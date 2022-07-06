Юрист предостерег россиян от ошибок при оформлении кредита

Юрист юридической фирмы «Ялилов и Партнеры», член Ассоциации юристов России Герман Казанов рассказал россиянам, как правильно оформить кредит, избежав навязывания дополнительных услуг, а также предостерег от возможных ошибок.

Как уточнил эксперт в беседе «Известиями», банк формирует индивидуальные условия договора, исходя из срока, суммы кредита, особенностей его погашения и других условий, которые должны быть согласованы сторонами. Такие условия отражаются в виде таблицы.

По словам Казанова, при ознакомлении с условиями особое внимание следует уделить на следующие пункты: сумма кредита и порядок его погашения; размер и порядок уплаты процентов; целевой характер кредита; ответственность за нарушение условий договора, а также необходимость заключения иных договоров для получения кредита (например, включая страхование жизни).

Незаконные условия договора

Нарушением прав потребителя является условие договора о предоставлении кредита только в безналичном порядке. Кроме того, важно знать, что проценты могут начисляться только на сумму кредита — начисление процентов на проценты не допускается.

При этом Казанов подчеркнул, что заемщик вправе отказаться от дополнительных услуг в ходе оформления кредита. В случае если гражданин согласен на предоставление этих услуг, это должно быть прописано в договоре с указанием стоимости.

По словам юриста, неправомерными также являются случаи, когда банк включает в договор обязанность застраховать свою жизнь и здоровье. Как подчеркнул эксперт, такие действия являются злоупотреблением свободой договора в форме навязывания контрагенту несправедливых условий договора.

Насторожить также должны попытки банка заключить соглашение, регламентирующее способы или частоту взаимодействия с заемщиком при взыскании просроченной задолженности. Такие действия также являются неправомерными.

В то же время специалист обратил внимание заемщиков на важность соблюдать целевое использование кредита, прописанное в договоре. В противном случае банк может отказаться от дальнейшего кредитования по договору или потребовать полного досрочного возврата кредита.

Заключение кредитного договора

О согласии заключить договор россиянин вправе сообщить банку в течение пяти рабочих дней со дня их предоставления, если банком не установлен больший срок. В течение данного срока предложенные банком индивидуальные условия не могут быть изменены им в одностороннем порядке.

«При этом наличие в кредитном договоре условия о праве банка в одностороннем порядке изменять условия кредитования не означает, что при реализации этого права банк может действовать с нарушением принципов разумности и добросовестности», — подчеркнул Казанов.

Если конечная сумма кредита превышает прописанную в договоре, заемщику следует выяснить, на каком основании и в счет какого договора предоставлена дополнительная сумма, добавил юрист.

В июне юрист Павел Уткин предупредил, что при досрочном погашении кредитов банк может испортить репутацию заемщика. Как пояснил эксперт, в таком случае банк недополучает свою прибыль и впоследствии может сделать пометку для других финансовых организаций, которые в будущем будут предлагать гражданину проценты выше.