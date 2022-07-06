Реклама
Прямой эфир
Общество
КТК приостановит работу на 30 суток из-за экологических нарушений
Мир
Блинкен не планирует встречаться с Лавровым на форуме G20 в Индонезии
Общество
В Карелии установили режим повышенной готовности из-за риска лесных пожаров
Мир
США потратят более $27 млн на воздушные шары для слежки за ракетами РФ
Мир
Канада подписала протоколы о вхождении Финляндии и Швеции в НАТО
Спорт
Экс-волейболиста «Зенита» Хрипуна арестовали по обвинению в грабеже
Мир
Джонсон извинился за скандал с участием бывшего замглавы МИД Британии
Общество
Женщина родила девочку на станции метро «Марксистская» в Москве
Экономика
В Коми появилась продукция в упаковке под брендом Komipak
Общество
В профсоюзе МВД Санкт-Петербурга назвали возможные причины обысков у генералов
Мир
Посол РФ Келин допустил конфискацию Лондоном активов РФ

Юрист предостерег россиян от ошибок при оформлении кредита

Юрист Казанов рассказал, как правильно оформить кредит, чтобы не переплатить
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Юрист юридической фирмы «Ялилов и Партнеры», член Ассоциации юристов России Герман Казанов рассказал россиянам, как правильно оформить кредит, избежав навязывания дополнительных услуг, а также предостерег от возможных ошибок.

Как уточнил эксперт в беседе «Известиями», банк формирует индивидуальные условия договора, исходя из срока, суммы кредита, особенностей его погашения и других условий, которые должны быть согласованы сторонами. Такие условия отражаются в виде таблицы.

По словам Казанова, при ознакомлении с условиями особое внимание следует уделить на следующие пункты: сумма кредита и порядок его погашения; размер и порядок уплаты процентов; целевой характер кредита; ответственность за нарушение условий договора, а также необходимость заключения иных договоров для получения кредита (например, включая страхование жизни).

Незаконные условия договора

Нечаянные должники: защитит ли от мошенников самозапрет на кредиты
Центробанк предложил новый способ обезопасить средства россиян

Нарушением прав потребителя является условие договора о предоставлении кредита только в безналичном порядке. Кроме того, важно знать, что проценты могут начисляться только на сумму кредита — начисление процентов на проценты не допускается.

При этом Казанов подчеркнул, что заемщик вправе отказаться от дополнительных услуг в ходе оформления кредита. В случае если гражданин согласен на предоставление этих услуг, это должно быть прописано в договоре с указанием стоимости.

По словам юриста, неправомерными также являются случаи, когда банк включает в договор обязанность застраховать свою жизнь и здоровье. Как подчеркнул эксперт, такие действия являются злоупотреблением свободой договора в форме навязывания контрагенту несправедливых условий договора.

Насторожить также должны попытки банка заключить соглашение, регламентирующее способы или частоту взаимодействия с заемщиком при взыскании просроченной задолженности. Такие действия также являются неправомерными.

В то же время специалист обратил внимание заемщиков на важность соблюдать целевое использование кредита, прописанное в договоре. В противном случае банк может отказаться от дальнейшего кредитования по договору или потребовать полного досрочного возврата кредита.

Заключение кредитного договора

О согласии заключить договор россиянин вправе сообщить банку в течение пяти рабочих дней со дня их предоставления, если банком не установлен больший срок. В течение данного срока предложенные банком индивидуальные условия не могут быть изменены им в одностороннем порядке.

«При этом наличие в кредитном договоре условия о праве банка в одностороннем порядке изменять условия кредитования не означает, что при реализации этого права банк может действовать с нарушением принципов разумности и добросовестности», — подчеркнул Казанов.

Если конечная сумма кредита превышает прописанную в договоре, заемщику следует выяснить, на каком основании и в счет какого договора предоставлена дополнительная сумма, добавил юрист.

В июне юрист Павел Уткин предупредил, что при досрочном погашении кредитов банк может испортить репутацию заемщика. Как пояснил эксперт, в таком случае банк недополучает свою прибыль и впоследствии может сделать пометку для других финансовых организаций, которые в будущем будут предлагать гражданину проценты выше.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022