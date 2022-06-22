Юрист раскрыл риск при досрочном погашении кредита

Юрист Павел Уткин рассказал, что при досрочном погашении кредитов банк может подмочить репутацию заемщика.

В беседе с агентством «Прайм» в среду, 22 июня, специалист пояснил, что о намерении погасить кредит досрочно необходимо уведомить банк за 30 дней. После выполнения операции нужно взять справку о погашении кредита и об отсутствии у банка претензий к заемщику.

Комиссии, штрафы и другие санкции со стороны кредитной организации в таком случае являются поводом для судебного разбирательства из-за нарушения статьи 908 Гражданского кодекса, отмечает телеканал «360».

Он призвал не забывать, что при досрочных выплатам по кредитам банк может подмочить репутацию заемщика, пишет «Федеральное агентство новостей». К примеру, такое может произойти, если кредит брался на пять лет, а выплатили его гораздо быстрее.

«В таком случае банк недополучает свою прибыль, и впоследствии может сделать пометку для других финансовых организаций, которые в будущем будут предлагать вам проценты выше», — объяснил юрист.

16 июня в крупных российских банках «Известиям» заявили, что сектор розничного кредитования в России восстанавливается. В мае они выдали больше потребительских займов: рост колебался в диапазоне 13–208% в зависимости от организации.