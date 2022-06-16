Сектор розничного кредитования в России восстанавливается, заявили «Известиям» в крупных российских банках. В мае они выдали больше потребительских займов: рост колебался в диапазоне 13–208% в зависимости от организации.

В Совкомбанке в секторе потребкредитов в мае по сравнению с апрелем объем выдач увеличился на 13%, в штуках — на 5%, а в годовом выражении — на 11 и 7% соответственно, уточнили в организации. Там добавили, что средняя сумма и срок таких займов незначительно выросли.

Ситуация на рынке достаточно быстро стабилизируется, постепенно начинает реализовываться отложенный спрос на кредитование, подтвердили в Почта Банке: в мае выдачи потребзаймов увеличились по сравнению с апрелем на 20%.

«В мае зафиксирован рост спроса и выдач потребительских кредитов на 50% относительно показателей апреля. В июне динамика будет схожей, так как ставки снижаются достаточно быстро, что делает кредиты доступнее и привлекательнее. Также начинается период отпусков, а на это клиенты часто берут кредиты», — подчеркнули в банке «Санкт-Петербург».

Значительный прирост в мае показали потребкредиты, сообщили и в крымском филиале Российского национального коммерческого банка (РНКБ): выдачи по сравнению с апрелем увеличились на 50%, а по первым показателям июня уже наблюдается рост на 7% к маю.

В «Зените» зафиксировали увеличение выдач таких ссуд на 64%, а среднего чека — на 10%. Количество выданных займов в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) в мае выросло на 208% по сравнению с апрелем, рассказали в организации.

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«На круги спроса: банки стали выдавать больше потребкредитов»