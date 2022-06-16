Реклама
Прямой эфир

Банки стали выдавать больше потребкредитов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сектор розничного кредитования в России восстанавливается, заявили «Известиям» в крупных российских банках. В мае они выдали больше потребительских займов: рост колебался в диапазоне 13–208% в зависимости от организации.

Закрутили займы: банки и МФО сократили средние суммы кредитов
Почему финорганизации стали выдавать меньше

В Совкомбанке в секторе потребкредитов в мае по сравнению с апрелем объем выдач увеличился на 13%, в штуках — на 5%, а в годовом выражении — на 11 и 7% соответственно, уточнили в организации. Там добавили, что средняя сумма и срок таких займов незначительно выросли.

Ситуация на рынке достаточно быстро стабилизируется, постепенно начинает реализовываться отложенный спрос на кредитование, подтвердили в Почта Банке: в мае выдачи потребзаймов увеличились по сравнению с апрелем на 20%.

«В мае зафиксирован рост спроса и выдач потребительских кредитов на 50% относительно показателей апреля. В июне динамика будет схожей, так как ставки снижаются достаточно быстро, что делает кредиты доступнее и привлекательнее. Также начинается период отпусков, а на это клиенты часто берут кредиты», — подчеркнули в банке «Санкт-Петербург».

Значительный прирост в мае показали потребкредиты, сообщили и в крымском филиале Российского национального коммерческого банка (РНКБ): выдачи по сравнению с апрелем увеличились на 50%, а по первым показателям июня уже наблюдается рост на 7% к маю.

В «Зените» зафиксировали увеличение выдач таких ссуд на 64%, а среднего чека — на 10%. Количество выданных займов в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) в мае выросло на 208% по сравнению с апрелем, рассказали в организации.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«На круги спроса: банки стали выдавать больше потребкредитов»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022