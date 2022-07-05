Банки сообщили об отсутствии проблем с оформлением чарджбэков

Банки 5 июля сообщили «Известиям» об отсутствии проблем с оформлением чарджбэков по операциям Visa и Mastercard.

Как отметили в пресс-службе ПСБ, сразу после прекращения деятельности в России Visa и MasterCard организация получила от Национальной системы платежных карт (НСПК) информацию о возможности инициировать диспуты по картам международных платежных систем.

«В настоящее время опротестование возможно для операций, совершенных по картам Visa и MasterСard на территории РФ. Чарджбэк по трансграничным операциям не производится, поскольку расчеты со стороны платежных систем Visa и MasterCard заблокированы для российских эмитентов», — сообщили в ПСБ.

В организации пояснили, что процедура чарджбэка для клиентов происходит на прежних условиях: для возврата денежных средств держатель карты может обратиться в банк-эмитент, который через диспутную платформу НСПК инициирует чарджбэк в адрес банка-эквайера, обслуживающего торговую точку, где прошла спорная операция.

По словам управляющего директора Абсолют Банка Екатерины Гольяновой, диспутный процесс по внутрироссийским операциям не прерывался. Функционал востребован клиентами и необходим для поддержания качественного уровня клиентского сервиса, соответствующего общемировым стандартам, добавила она.

«НСПК заблаговременно информировала банки о возможности инициировать диспутный процесс по внутрироссийским операциям VISA и Mastercard через специальное приложение «Диспут Плюс». Автоматизация расчетов по диспутным операциям позволяет банкам оперативно решать вопросы держателей карт международных платежных систем в части транзакций, проведенных внутри страны и оспариваемых по процедуре чарджбэка», — рассказали в пресс-службе ВТБ.

Организация использует функционал, предоставленный НСПК, для решения вопроса клиентов по оспариваемым операциям с момента запуска «Диспут Плюс».

В Росбанке сообщили, что инициировать претензионную работу стало возможным не только по картам платежной системы Visa, но и по картам платежной системы Mastercard.

«Такую возможность НСПК предоставили еще до того, как платежные системы лишили российские банки возможности вести претензионную работу на ресурсах Visa и Mastercard. Учитывая отсутствие возможности инициировать претензионную работу на ресурсах платежных систем Visa и Mastercard (заблокирован доступ для российских участников), функционал НСПК стал единственной возможностью для банков инициировать диспутные процессы с целью возврата клиентам денежных средств по спорным операциям», — отметила директор департамента взаимодействия с клиентами Росбанка Татьяна Ахапкина.

Банк ДОМ.РФ сообщил, что диспутные процессы по внутрироссийским операциям по картам Visa и Mastercard доступны банкам с 16 марта. При этом вся претензионная работа должна осуществляться по актуальным правилам соответствующей платежной системы.

«С мая участники могут также инициировать бизнес-процесс «Жалоба», предназначенный для разрешения нетиповых диспутов, которые не могут быть разрешены в рамках стандартного процесса», — добавили в организации.

В марте 2022 года Visa и Mastercard заявили об уходе из России и прекращении работы с национальными банками. Внутри страны карты международных платежных систем продолжают действовать, операции проходят через национальную систему платежных карт. Однако за рубежом, в иностранных интернет-магазинах, а также через Apple Pay и Google Pay транзакции не совершаются.