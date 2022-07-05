Tatarka FM раскрыла тайный роман Ольги Бузовой

Российский блогер Лилия Абрамова, известная под псевдонимом Tatarka FM, в новом выпуске Rutube-проекта «Злые языки», вышедшем 5 июля, раскрыла наличие у певицы и телеведущей Ольги Бузовой отношений, которые сама звезда предпочитает держать в секрете.

«У нее сейчас очень влиятельный поклонник. Очень влиятельный! Ему 43 или 44 года. Абсолютно подтянутый человек. Я видела его. Он политик. Не могу сказать кто. У них будет свадьба следующей весной», — заявила Абрамова.

Ведущая Виктория Боня сообщила о том, что давно подозревала о наличии романа. На такие мысли ее натолкнули дорогие украшения, которые показывала Бузова.

22 января 2021 года Ольга Бузова объявила о расставании с блогером Давидом Манукяном (Дава).

Звезда также призвала поклонников не забрасывать ее вопросами о ситуации, поскольку она переживает множество неприятностей. Исполнительница напомнила, что ее сестра перенесла инсульт, а бабушка борется с раком.

Отношения Ольги Бузовой и Давида Манукяна начались в августе 2019 года. При этом певица неоднократно делала намеки на их скорую свадьбу, показывала кольцо с бриллиантом, а в конце 2020 года даже выложила фотографию с их совместного отдыха на Мальдивах. В Сети появлялась информация о том, что влюбленные сыграли символическую свадьбу.

До этого звезда была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Он женился в первый раз в 2008 году, в этом браке у него родилась дочь. Два года спустя пара рассталась. С 2012 по 2016 год Тарасов был женат на Ольге Бузовой, после этого футболист вступил в брак с моделью Анастасией Костенко.