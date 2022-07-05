Узкое место на ЦКАД-5 в районе Звенигорода расширят

В Московской области в Одинцовском округе построят разворотную петлю для расширения узкого места и ликвидации светофора. Речь идет о пересечении 5-го пускового комплекса ЦКАД с Нахабинским шоссе Звенигорода. Соответствующую проектно-сметную документацию одобрила Главгосэкспертиза РФ.

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на ГК «Автодор» сообщает, что разворотная петля станет частью транспортного узла на участке ЦКАД-5. Она обеспечит бесперебойное движение по бесплатному участку ЦКАД в том числе и для тех, кто едет по Звенигородскому шоссе в Звенигород и по ЦКАД. На ней будет организовано одностороннее движение по двум полосам.

В этом месте построят съезд на центральное кольцо и разворотный круг, с которого легко можно будет попасть и на кольцевую дорогу, и на шоссе и на Центральную улицу.

На этом участке установят дорожные знаки, шумозащитные экраны, опоры для оборудования автоматизированной системы управления дорожным движением и линии электроснабжения.

2 июля сообщалось, что правительство РФ выделит из резервного фонда еще 28 млрд рублей для ускорения строительства М-12. Речь идет о скоростной дороге Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург – Тюмень. Эта мера даст возможность досрочного ввода в эксплуатацию нескольких участков трассы в различных регионах страны.