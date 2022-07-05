Ученые нашли неизвестные кристаллы в частицах Челябинского метеорита

В ходе изучения метеоритной пыли Челябинского метеорита исследователи обнаружили неизвестные типы кристаллов. В опубликованном 1 июля докладе в European Physical Journal Plus говорится, что они были найдены в «идеально сохранившейся» пыли.

«Уникальные кристаллы углерода размером в несколько микрометров, которые ранее не наблюдались, были обнаружены во время углубленного изучения метеоритной пыли. Чтобы объяснить экспериментальные результаты, был предложен механизм множественного двойного роста для образования микрокристаллов графита с закрытой оболочкой <…>», — говорится в публикации.

В отличие от предыдущих подобных космических объектов, пыль которых при сгорании теряется без возможности для ученых исследовать их, массив пыли Челябинского метеорита висел в атмосфере еще четыре дня.

У новых кристаллов две формы: квазисферические или «почти сферические» оболочки и шестиугольные стержни, оба из которых были «уникальными морфологическими особенностями», говорится в документе.

Предварительно считается, что кристаллы образовались в условиях высокой температуры и высокого давления.

Метеорит упал утром 15 февраля 2013 года на территории Челябинской области. По оценкам ученых, он достиг 18 м в поперечнике, летел со скоростью 66 950 км/ч при весе 12 125 т.