Школьница в Москве во время спуска по простыням сорвалась с пятого этажа

Школьница 16 лет сорвалась во время спуска с пятого этажа по веревке из простыней. Инцидент произошел в ночь на 5 июле в районе Отрадное в Москве, сообщил «Известиям» источник, близкий к ситуации.

Согласно предварительным данным, девочку не выпускали из квартиры, тогда она связала веревку полотенца с простынями и попыталась покинуть жилье через балкон. Однако школьница сорвалась, в результате чего была доставлена в медицинское учреждение с серьезными травмами. Правоохранительные органы в настоящий момент проводят проверку по факту инцидента.

Отмечается, что 16-летняя школьница уже уходила из дома в июне.

1 июля пятилетний мальчик выпал из окна 12 этажа в Якутске. Очевидица Анжела Евсеева рассказала, что малыш сначала довольно долго сидел на окне, она пыталась поговорить с ним, но из-за громкого лая собаки ничего не поняла. Затем ребенок соскользнул с окна, какое-то время провисел на нем, а потом упал.

Перед тем как мальчик упал, прохожие заметили его. Двое мужчин успели растянуть ковер, а третий подбежал и поймал его. Ребенка и его спасителя доставили в медицинское учреждение.