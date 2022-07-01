В Якутске выпавшего с 12-го этажа мальчика поймал прохожий

В Якутске прохожий поймал мальчика, который выпал с 12-го этажа. Об этом 30 июня сообщили в СУ СКР по Республике Саха (Якутия).

«На данный момент установлено, что пятилетний ребенок, оставшийся без присмотра взрослых, добрался до балкона. При помощи подручных предметов поднялся до уровня окна и выпал наружу с высоты 12-го этажа», — говорится в публикации ведомства.

Как уточняется, и мужчина, и ребенок были госпитализированы в медицинское учреждение. На место происшествия выехали следователи в рамках установления обстоятельств инцидента.

В этот же день в Ельце Липецкой области девятилетний ребенок выпал из окна. Несмотря на то что это был первый этаж, мальчик получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.