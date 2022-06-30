Девятилетний ребенок выпал из окна в Ельце

В Ельце Липецкой области из окна выпал девятилетний ребенок. Несмотря на то, что это был первый этаж, мальчик получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.

Инцидент произошел 29 июня на улице Коммунаров. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию Елецкой городской детской больницы, сообщает Lipetskmedia.

С начала года в Липецкой области произошло четыре подобных инцидента. Дети получили серьезные травмы, пишет GOROD48 со ссылкой на УМВД по региону. В ведомстве отметили, что падение из окон — одна из основных причин детского травматизма и смертности.

В 2021 году на территории региона было зафиксировано девять падений, в результате один ребенок погиб.