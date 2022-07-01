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Очевидица рассказала о поведении мальчика перед падением с 12-го этажа в Якутске

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Фото: Управление СК РФ по Республике Саха (Якутия)
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Анжела Евсеева, ставшая очевидицей падения пятилетнего ребенка с 12-го этажа в Якутске, поделилась подробностями произошедшего в пятницу, 1 июля.

По словам девочки, малыш сначала довольно долго сидел на окне, она пыталась поговорить с ним, но из-за громкого лая собаки ничего не поняла. Затем ребенок соскользнул с окна, какое-то время провисел на нем, а потом упал.

«Он просто пошел и повис руками за бортик... потом через секунду упал», — рассказала она в беседе с телеканалом «Звезда».

Перед тем как мальчик упал, прохожие заметили его. Двое мужчин успели растянуть ковер, а третий подбежал и поймал его, передает RT. Ребенка и его спасителя доставили в медицинское учреждение.

Сообщается, что мальчик получил травму грудной клетки и живота, также у него отек головного мозга. Мужчину доставили в отделение травматологии, у него состояние средней тяжести.

На место происшествия выехали следователи в рамках установления обстоятельств инцидента.

В этот же день в Ельце Липецкой области девятилетний ребенок выпал из окна. Несмотря на то что это был первый этаж, мальчик получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.

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