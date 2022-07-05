Эксперт призвал не использовать VPN при входе в банковские приложения

В России растет число неприятных ситуаций, связанных с VPN-сервисами. Такое заявление во вторник, 5 июля, сделал в беседе с агентством «Прайм» доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

По его словам, чаще всего россияне волнуются о «приватности» смартфонов. Однако VPN-сервисы представляют опасность и для персональных компьютеров (ПК).

Специалист уточнил, что при использовании VPN ряд данных в процессе работы с VPN-сервисами становится доступным третьим лицам.

«К ним относятся IP-адрес, IP-адрес веб-сайта, к которому вы подключаетесь, время подключения и объем переданных данных», — сказал Кашкин.

Эксперт отметил: если не использовать специализированные средства защиты ПК, возможно заражение системы различными вирусами при использовании VPN.

Кашкин подчеркнул, что если человек все-таки использует VPN на компьютере и ноутбуке, то стоит помнить о правилах безопасности. Он рекомендует не заходить в личные кабинеты банковских сайтов и портала «Госуслуги» при включенном VPN. Кроме того, по словам специалиста, не рекомендуется совершать онлайн-покупки, так как данные карты могут быть перехвачены преступниками.

22 июня управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко заявил «Известиям», что, скачивая бесплатные VPN и другие сервисы в интернете, россияне рискуют наткнуться на мошенников, что может привести к утечке персональных данных.

Он также отметил, что после блокировки некоторых иностранных социальных сетей в России большую популярность приобрели VPN-сервисы.