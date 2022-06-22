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Эксперт предрек рост числа мошенничества с использованием VPN-сервисов

Эксперт Самойленко: избежать роста мошенничества с использованием VPN-сервисов вряд ли удастся
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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Скачивая бесплатные VPN и другие сервисы в интернете, россияне рискуют наткнуться на мошенников, что может привести к утечке персональных данных. При этом избежать роста такого мошенничества вряд ли удастся, заявил «Известиям» управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.

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«Специалисты в области защиты данных давно предупреждали, что количество различных сервисов, которые маскируются под самые востребованные ресурсы (маркетплейсы, VPN, системы переводов платежей и тому подобное) будет расти лавинообразно. Просто потому, что в сети постоянно растет объем денег граждан: всё больше россияне пользуются разными онлайн-площадками для покупок, для совершения платежей, переводов и так далее», — пояснил специалист.

Он также отметил, что после блокировки некоторых иностранных социальных сетей в России большую популярность приобрели VPN-сервисы.

«Опасность скачивания бесплатных сервисов всегда заключается в том, что вместо нужного приложения вы скачаете либо ресурс мошенников, либо компания будет зарабатывать, передавая персональные данные граждан третьим лицам», — подчеркнул Самойленко.

По его словам, избежать роста мошенничества, связанного с использованием VPN, вряд ли удастся.

«Рост преступлений в сети обеспечен увеличением популярности самых разных приложений для обхода блокировок, которые введены Роскомнадзором», — резюмировал эксперт.

15 июня директор департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях посоветовал отключать VPN-сервисы перед тем, как получать финансовые услуги через интернет (например, оформление кредита или обмена валюты). В противном случае возрастает риск стать жертвой мошенников, считает специалист. Он рассказал, что в последние месяцы Центробанк усилил блокировку мошеннических интернет-ресурсов на территории страны.

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