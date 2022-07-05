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Врач предупредил об опасности заражения через кондиционер

Врач Перевалова рассказала, какая опасная бактерия размножается в кондиционерах
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Фото: depositphotos.com
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Врач-терапевт Ольга Перевалова предупредила об опасной бактерии, которая размножается в кондиционерах.

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В интервью радио Sputnik во вторник, 5 июля, врач объяснила, что в теплое время года люди с ослабленным иммунитетом рискуют заразиться болезнью легионеров. По ее словам, это тяжелое инфекционное поражение легких, вызванное бактерией рода Legionella. Обычно этот микроорганизм размножается в теплой и влажной среде, например,в фильтрах кондиционеров.

Специалист объяснила, что легионеллез не всегда принимает форму пневмонии. Он может напоминать обычную респираторную вирусную инфекцию, поэтому его часто путают с другими заболеваниями, пишет «Москва 24».

«Люди, которые всё лето сидят в офисе с кондиционерами, часто чихают, кашляют и думают, что они заразились, например, ротавирусом или «Омикроном». На самом деле внутри фильтров кондиционера, в теплой и влажной среде, чаще всего размножается легионелла», — объяснила врач.

Пренебрежение регулярной чисткой фильтров кондиционера и слабый иммунитет могут стать основными предпосылками заражения и тяжелого течения заболевания. Призвала врач не забывать о чистке кондиционера, установленного и в автомобиле, или открывать окно, сообщает телеканал «360».

3 июля сайт kp.ru писал, что при включении кондиционера в жару следует помнить, что разница температур между знойной улицей и холодным помещением может спровоцировать спазм сосудов. В лучшем случае это грозит головной болью, а в худшем — инсультом. По словам специалистов, перепад температур не должен превышать 10 градусов.

1 июля терапевт Нэя Георгиева рассказала об опасных бактериях в кондиционерах и увлажнителях воздуха. Она также рассказала о легионеллах и отметила, что предупреждение касается и увлажнителей воздуха, а не только кондиционеров. Она подчеркнула, что сама по себе техника не представляет опасности, но если не прочищать фильтры хотя бы раз в полгода, создадутся идеальные условия для размножения грибков и бактерий.

29 июня Роспотребнадзор напомнил, что в жаркую погоду необходимо учитывать особенности детского организма и внимательно следить за состоянием здоровья детей. В частности, отмечалось, что кровать ребенка не должна находиться рядом с кондиционером или вентилятором. Также не стоит давать детям холодные напитки, особенно со льдом. В рационе питания ребенка должны присутствовать свежие овощи, фрукты, отварные и приготовленные на пару блюда. Жирную и жареную пищу рекомендуется исключить, отмечает агентство городских новостей «Москва».

28 июня главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного депздрава Андрей Тяжельников отмечал, что в жару необходимо открывать окна, использовать вентиляторы, кондиционеры для поддержания постоянной циркуляции воздуха в закрытых помещениях. По словам врача, нужно принимать прохладный душ, избегать переедания, сообщает телеканал «Звезда».

Он подчеркивал, что при использовании кондиционера необходимо помнить, что температура в помещении не должна быть ниже 22 градусов, потому что экстремально низкая температура тоже опасна, пишет НСН.

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