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Терапевт рассказала об опасных бактериях в кондиционерах и увлажнителях воздуха

Терапевт Георгиева предупредила об опасных бактериях в кондиционерах и увлажнителях воздуха
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Фото: ТАСС/Владимир Астапкович
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В жару, находясь под прохладными струями кондиционеров, можно получить смертельно опасную болезнь. Об этом терапевт, старший медицинский консультант «Теледоктор24» Нэя Георгиева предупредила в пятницу, 1 июля.

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По словам эксперта, в фильтре кондиционера за счет образования конденсата могут обосновываться и размножаться бактерии, особенно легионеллы — возбудители острого инфекционного заболевания — болезни легионеров (заболевание, проявляющееся поражением легочной ткани с развитием тяжелой формы пневмонии. — Ред.). Затем они вместе с фильтруемым воздухом попадают в помещение и заражают людей.

«Если вы чувствуете от кондиционера неприятный запах, скорее всего, в фильтре либо на испарителе завелся грибок, излюбленным местом жительства которого являются влажные, сырые места», — предупредила Георгиева в беседе с Lenta.Ru.

Консультант добавила, что то же самое касается и увлажнителей воздуха. Сама по себе техника не представляет опасности, но если не прочищать фильтры хотя бы раз в полгода, создадутся идеальные условия для размножения грибков и бактерий.

«Заболеть от холодного воздуха невозможно. Но неадекватная температура может ослабить ваш иммунитет и повысить риск заболевания ОРВИ, спровоцировать миозит и обострить невралгию», — объяснила терапевт.

Врач отметила, что перед тем как запустить кондиционер, который долго не работал, нужно провести очистку внутреннего блока и фильтров, промыв их специальными антибактериальными и противогрибковыми средствами. Также следует исключить резкие перепады температуры и не находиться непосредственно перед потоком воздуха, заключила она.

Ранее, 29 июня, врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, что между температурой на улице и в помещении не должно быть большого перепада, максимальная разница должна составлять не более 6 градусов, сообщает телеканал «360».

По словам эксперта, людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, которые плохо реагируют на жару и духоту, показано находиться в помещении с кондиционером, пишет «Москва 24».

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