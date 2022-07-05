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В России готовят эксперимент по маркировке икры

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Фото: depositphotos.com
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В России до конца 2022 года может быть проведен эксперимент по маркировке икры. Об этом говорится в официальном отзыве из Совета Федерации, который имеется в распоряжении «Известий».

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В нем первый зампред комитета по АПК Сергей Митин сообщает замминистра промышленности и торговли РФ Василию Шпаку, что проведение эксперимента целесообразно, так как это будет способствовать борьбе с контрафактной продукцией.

По информации «Известий», это мнение разделяют в Минпромторге и Росрыболовстве.

«Считаю целесообразным проведение в 2022 году добровольного эксперимента по маркировке средствами идентификации лососевой и осетровой икры и ее заменителей», — поясняет сенатор в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

В нем уточняется, что он составлен в ответ на просьбу Минпромторга представить позицию верхней палаты о проведении такого эксперимента.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга, министерство поддерживает проведение эксперимента.

«Для проработки возможности старта в 2022 году эксперимента по маркировке средствами идентификации икры лососевых и икры осетровых были запрошены позиции заинтересованных ФИОВов, субъектов РФ и отраслевых бизнес-сообществ», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Таким образом, предложения о старте эксперимента по маркировке икры лососевых и икры осетровых в 2022 году будут сформированы Минпромторгом и направлены в правительство после анализа всех поступивших позиций, добавили там.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Красная и черная: в РФ готовят эксперимент по маркировке икры

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