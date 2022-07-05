Число эмитированных банковских карт в России в I квартале 2022 года выросло на 12 млн — до 341 млн штук, следует из данных статистического бюллетеня ЦБ. Это рекордный прирост показателя с 2012 года: тогда в IV квартале он увеличился на 30,1 млн.

Повышение спроса на «пластик» подтвердили в НСПК. По итогам I квартала этого года число нацкарт составило 125 млн, что на 27,5% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого, сообщили в пресс-службе.

В крупнейших банках также подтвердили тренд. Такая тенденция связана с уходом из страны Visa и MasterCard, за счет чего клиенты стали активно оформлять «Мир», сообщили в пресс-службе МКБ. Там уточнили, что в I квартале 2022-го количество выданных банком карт увеличилось более чем в 2,5 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В банке «Дом.РФ» число выпущенных карт «Мир» в этом году выросло в пять раз к предыдущему, сообщили в кредитной организации.

Visa и MasterCard продолжают работать внутри России, однако граждане все равно переориентируются на «Мир», у которого расширяется география использования, отметил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. По его мнению, рост количества выдач карт может продолжиться в ближайшие два-три квартала.

Тенденция связана с высоким спросом на кредитки на фоне падения доходов населения, а также c резким ростом интереса к «Миру» и UnionPay, считает ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

При этом в условиях санкций проблема с дефицитом карточных чипов может начать проявляться во втором полугодии 2022-го, оценил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

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МИРовое время: россияне оформили рекордное за 10 лет число банковских карт