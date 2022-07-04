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Военкор «Известий» показал работу скорой помощи в Лисичанске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага 4 июля показал работу скорой помощи в Лисичанске Луганской Народной Республики (ЛНР).

В настоящее время в Лисичанске работают два врача. Врачи из ЛНР забирают из населенного пункта пострадавших, которым требуется срочная медицинская помощь.

Съемочная группа «Известий» приняла участие в эвакуации из Центральной городской больницы им. Титова местного жителя с тяжелым проникающим ранением в области правой лопатки. Мужчина рассказал, что он получил травму, находясь на Лисичанском заводе резинотехнических изделий (РТИ).

Украинские войска покинули Лисичанск. Онлайн спецоперации 4 июля

Ранее в этот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Как сообщила пресс-служба Минобороны, Шойгу сообщил, что в результате успешных боевых действий Вооруженными силами РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над городом Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.

Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал операцию по освобождению Лисичанска практически молниеносной. Он указал на то, что противник бежал, бросив свою технику и оборонительные рубежи.

3 июля жители Лисичанска показали съемочной группе «Известий», как они разливали воду из луж по бутылкам, а потом научились кипятить и дезинфицировать ее, чтобы она была пригодна в пищу.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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