Жители Петербурга выбрали имена для спасенных нерп

Жители Санкт-Петербурга выбрали имена для спасенных на набережных города нерп. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В голосовании лидировали такие имена, как Финик и Пряник, Лёлик и Болик, Ромашка и Фарфор, Пётр и Павел. Однако больше всего людей проголосовало за имена Обухов и Аптекарь, которые напоминают о местах, где были найдены нерпята, отмечает ИА FlashNord.

«Обоих детенышей обнаружили на набережных Петербурга: первого — на берегу у проспекта Обуховской Обороны, а второго возле Аптекарской набережной», — напомнили в пресс-службе.

Сейчас животные находятся под контролем ветеринаров Фонда друзей балтийской нерпы. Их жизням ничего не угрожает.

27 сентября в подмосковном Ногинске, где за три недели до этого произошел хлопок газа, спасли пять кошек, собаку и попугая. В Сети также публиковалось видео с одним из спасенных котов. Домашнее животное сначала отвезли в ветеринарную клинику на обследование, после чего передали хозяйке.