В «Океанариуме Крокус Сити» отметят День семьи
8 июля «Крокус Сити Океанариум» приглашает посетителей отметить День семьи, любви и верности вместе с детьми в компании самых удивительных животных нашей планеты.
8 июля посетители смогут пройти по трем экспозициям — «Моря и Океаны», «Реки и Озера» и «Джунгли», познакомиться с более чем 3 тыс. обитателями, а также на несколько часов перенестись в мир безмятежного спокойствия морских обитателей, райских птиц и тропических растений.
В честь праздника Океанариум проведет акцию 8 июля на «семейные» билеты — все дети до 14 лет смогут посетить экспозиции «Океанариума» совершенно бесплатно.