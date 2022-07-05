Названы самые ликвидные марки машин на вторичном рынке России

Рейтинг самых ликвидных автомобилей на вторичном рынке в России возглавили Lada, Toyota и Mercedes-Benz. Об этом 5 июля «Известиям» сообщили специалисты портала Авто.ру.

Эксперты составили новый рейтинг самых рентабельных автомобилей с пробегом на конец полугодия 2022 года. Аналитики ресурса основывались на основе анализа предпочтений профессиональных продавцов российского рынка автомобилей с пробегом.

К таковым относятся машины, которые обладают при повторной продаже высокой остаточной стоимостью, востребованы покупателями, а главное, такие экземпляры в хорошем состоянии можно довольно легко найти на рынке среди предлагаемых автомобилей.

Lada — самая распространенная марка на вторичном рынке, доля предложений на этот бренд составляет 17%.

Второе место в рейтинге занимает одна из самых популярных иностранных марок, японский бренд Toyota. На его долю приходится почти 8% предложений.

Третье и четвертое место между собой делят Mercedes-Benz и BMW. Доля «немцев» составляет по 5,5% предложений.

Следующие в рейтинге — Hyundai, Kia, Nissan и Volkswagen. Перечисленные автомобильные бренды почти одинаково популярны у российских покупателей, их доля тоже составляет по 5–5,5%. Замыкают топ-10 рейтинга Ford, с 4,3 % предложений и Renault — 3,5% предложений.

4 июня «Известия» сообщили, что страховые компании составили список самых популярных автомобилей у угонщиков. За последние четыре года у угонщиков особой популярность пользовались автомобили Toyota, Kia, Hyundai и Lexus.