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В Челябинске на теплотрассе обнаружили брошенного младенца

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Фото: ТАСС/Константин Андреев
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В Челябинске 3 июля на теплотрассе обнаружили брошенного младенца, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба областного следственного управления СК РФ.

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«В ночное время 3 июля в одном из районов Челябинска на теплотрассе обнаружен младенец. По инициативе следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области материалы переданы из органов внутренних дел для установления всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

Согласно предварительным данным, ребенка на теплотрассе оставил неизвестный мужчина. Младенца вовремя обнаружили жители города. Сейчас ребенок находится в лечебном учреждении.

Следователи проводят необходимые действия с целью установить лица, причастные к преступлению, и обстоятельства произошедшего.

Ранее, 6 июня, сообщалось, что в квартире беременной жительницы Зеленограда, которая угрожала скинуть собственных детей с балкона, нашли тело младенца. Она позвонила бывшей свекрови и заявила, что хочет сбросить с балкона своих детей четырех и семи лет, а также сообщила о смерти младшей дочери. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в квартире тело годовалой малышки. Вместе с сожителем и по совместительству отцом погибшей девочки женщина доставлена в отдел.

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