Тело младенца нашли у грозившей сбросить детей с балкона жительницы Зеленограда

В квартире беременной жительницы Зеленограда, которая угрожала скинуть собственных детей с балкона, нашли тело младенца.

По данным «Известий», многодетная мать позвонила бывшей свекрови и заявила, что хочет сбросить с балкона своих детей четырех и семи лет, а также сообщила о смерти младшей дочери.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили в квартире тело годовалой малышки. По словам матери, девочку оставили без присмотра в люльке, а через некоторое время ее брат зашел в комнату и увидел, что ребенок лежит на полу в неестественной позе. Вместе с тем на теле девочки имеются ссадины.

По некоторым данным, мать детей ранее была поставлена на учет из-за злоупотребления алкоголем. Вместе с сожителем и по совместительству отцом погибшей девочки женщина доставлена в отдел. Пара ждет еще одного ребенка.

31 мая стало известно, что в Тюменской области на берегу реки Тура в поселке Мальково были найдены останки трупа новорожденного малыша.

20 марта тело младенца обнаружили в центре Москвы — около одного из жилых домов на улице Красная Пресня, возле мусорных контейнеров. Мальчику на вид было примерно 1,5 месяца.