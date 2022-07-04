ФСБ вычислила отправившего деньги украинскому фонду россиянина

Управлением Федеральной службы безопасности по Москве и Московской области вычислен россиянин, переводивший средства фонду «Вернись живым», зарегистрированному на территории Украины. Его отпустили с предостережением. Об этом рассказали в ведомстве в понедельник, 4 июля.

«<…> гражданин РФ осуществил денежные переводы на банковский счет международного благотворительного фонда «Вернись живым», — подчеркнули в сообщении.

Отмечается, что деятельность организации направлена против безопасности России. Это создает «условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ «Госизмена».

«1 июля органами ФСБ ему объявлено официальное предостережение», — отметили в ведомстве.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

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