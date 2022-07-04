Союзные силы используют на Украине спецружья для борьбы с дронами

Союзные войска РФ и народных республик Донбасса пользуются специальными ружьями, позволяющими нейтрализовывать беспилотники (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). О том, как такие устройства работают, 4 июля корреспонденту телеканала «Известия» Валентину Трушнину рассказал военнослужащий с позывным Дукат.

Он держит в руках ручной комплекс по борьбе с беспилотниками ПАРС «СТУПОР».

«Поступило на вооружение, так как сейчас [ВСУ] очень активно применяются беспилотники. Они мешают активно работать, нужно применять подобные ружья», — пояснил «Дукат».

Он отметил, что ружье уже опробовано на своих дронах.

«Глушит сигналы, теряется управление БПЛА. Вполне возможно даже, что можно и посадить его в нужную точку. Нажимаешь кнопку, наводится прицел и держится на объекте. И так его держим и доводим до того состояния либо у него сажается аккумулятор, он сам падает. Либо принудительно он сажается в нужную нам точку. У оператора [беспилотника] гаснет экран, и он не может управлять им. Мы глушим полностью сигнал, GPS, управление и таким образом нейтрализуем БПЛА», — уточнил военнослужащий.

Ранее, 22 июня, оборонное ведомство России показало, как в ходе проведения операции по защите Донбасса работает зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2». Солдаты уничтожили беспилотник, который двигался в направлении позиций российских войск.

Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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