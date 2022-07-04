Россиян предупредили о вирусах в VPN-сервисах

VPN-сервисы могут содержать вирусы, которые используются для майнинга криптовалют. Об этом 4 июля рассказал ведущий инженер компании CorpSoft24 Михаил Сергеев.

«У этого есть свои побочные эффекты: если приложение VPN-сервиса содержит вирус, который майнит крипту, то при подключении у мобильного устройства будет высокая загрузка CPU, что приведет к нагреву телефона, быстрому расходу аккумулятора, повышенному трафику и прочим неприятным особенностям», — рассказал ТАСС Сергеев.

Если телефон стал хуже работать, то это повод задуматься об удалении VPN-сервиса. По словам эксперта, подобные приложении потребляют 1-2% производительности. Также VPN-сервисы нужно скачивать только из официальных магазинов, предварительно ознакомившись с отзывами. Кроме того, не стоит забывать, что они влияют на потребление интернет-трафика.

«Передаваемые данные шифруются, провайдер видит в трафике только обращение от компьютера пользователя к IP VPN-сервера. VPN немного уменьшает скорость, которая зависит от количества промежуточных узлов, через которые проходит трафик, а также незначительно увеличивается объем данных за счет шифрования трафика — при включении VPN расход увеличится на 1-2%», — предупредил Сергеев.

20 июня глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что россиян не будут наказывать за использование VPN-сервисов.