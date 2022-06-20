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В России не будут наказывать за использование VPN-сервисов

Глава Минцифры Шадаев заявил, что в России не будут вводить наказания за использование VPN-сервисов
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rafael Henrique
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Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что российские власти не будут вводить наказание за использование VPN-сервисов.

Operaтивное вмешательство: Роскомнадзор начал блокировать VPN-сервисы
Кто и почему попал под ограничения

В беседе с РБК в понедельник, 20 июня, Шадаев рассказал, что для пользователей никаких наказаний «категорически не будет вводиться».

«Поэтому, кому очень надо, такую возможность будет иметь, и будет иметь ее дальше, и сохранит», — подчеркнул Шадаев.

Он отметил, что до 24 февраля на соцсети Facebook и Instagram (принадлежат корпорации Meta, признана экстремистской в России и запрещена) и Twitter приходилось 10-12% от всего трафика, пишет сайт aif.ru. После того, как они оказались заблокированы, на долю сервисов VPN, помогающих обойти ограничения, пришлось лишь 20% от прежнего трафика этих площадок, сообщает REGNUM.

Министр высказал мнение, что многим российским пользователям неудобно пользоваться VPN. Он объяснил, что после того, как многие российские сайты подверглись кибератакам из-за рубежа, они работают только у пользователей с местным IP-адресом, потому зайти на них с включенным VPN не получится, пишет НСН.

Шадаев также прокомментировал сообщения о намерении заблокировать на территории РФ видео-сервис YouTube.

«Не надо его закрывать, давайте сделаем так, чтобы у нас была своя конкурентоспособная платформа. Поэтому закрытие в моем понимании — это самый последний шаг, и он всегда плохо сказывается на конкурентоспособности», — пояснил министр.

2 июня в Роскомнадзоре признали блокировку VPN-сервисов в России. Таким образом, ведомство принимает ограничительные меры в отношении нарушающих законодательство России VPN-сервисов, отмечает телеканал «360». Как отметил в гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, обычно при блокировке VPN пользователи сталкиваются со снижением скорости соединения, а также начинаются сбои в работе приложений.

Тогда же стало известно, что в России ведется работа по блокировке VPN-сервисов, в том числе Proton VPN, пишет RT. В этот же день о проблемах с подключением заявил указанный сервис. Как говорится в сообщении на сайте компании, вероятно, сбои связаны с блокировкой со стороны интернет-провайдеров или властей.

В марте председатель комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн рассказал о блокировке Роскомнадзором около 20 популярных сервисов обхода блокировок сайтов, напоминает сайт kp.ru.

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