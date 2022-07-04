Незаконную перевозку 16 бивней мамонта пресекли в Якутии

В Якутии изъяли 16 бивней мамонта, стоимостью более 6 млн рублей, на аэродроме поселка Тикси. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Саха (Якутия) 4 июля.

Обнаруженные бивни мамонта, как свидетельствует проведенная экспертиза, представляют особую научную и музейную ценность, говорится на сайте ведомства. Останки весом более 100 кг были признаны бесхозными и переданы в собственность республики в соответствии с законом «О регулировании пользования и распоряжения особым природным ресурсом – ископаемыми остатками мамонтовой фауны».

Ранее, 8 июня, в Хабаровском крае сотрудники ФСБ пресекли деятельность по незаконной добыче и обороту черной икры. Больше 680 кг продукции везли на двух грузовых автомобилях в направлении Хабаровска без документов, подтверждающих законность происхождения деликатеса. Предварительный ущерб водным ресурсам составил 147 млн рублей.