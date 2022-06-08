Реклама
Прямой эфир

Контрабандистов с черной икрой на 147 млн рублей поймали в Хабаровском крае

0
Фото: Global Look Press/Russian Look/Pravda Komsomolskaya
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области пресекли деятельность по незаконной добыче и обороту черной икры особо ценных видов водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу России. Об этом сообщили в ФСБ России в среду, 8 июня.

Прямо в лобстер: в РФ подскочил импорт морских деликатесов
Почему и кто стал чаще их покупать

«Более 680 кг икры рыб осетровых видов выявлены при попытке их доставки в г. Хабаровск на двух грузовых автомобилях без документов, подтверждающих законность ее происхождения. Продукция была упакована в 1371 пластиковый контейнер и скрыта среди основного груза. Предварительный ущерб водным биологическим ресурсам превысил 147 млн рублей», — заявили в ведомстве.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 285.1 УК РФ («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации»).

В России запрещен вылов осетра в дикой природе. Вылавливая рыбу во время нереста, браконьеры наносят двойной удар по популяции. Они знают, что за вылов осетровых грозит лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом до одного миллиона рублей, однако всё равно идут на преступление, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее в Астраханской области задержали гостя региона с черной икрой, возбуждено уголовное дело. Житель Краснодарского края незаконно приобрел 16 банок черной икры по 250 г. Факт покупки выявили сотрудники регионального УФСБ, мужчину задержали на автодороге в Наримановском районе.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022