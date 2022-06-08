Контрабандистов с черной икрой на 147 млн рублей поймали в Хабаровском крае

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области пресекли деятельность по незаконной добыче и обороту черной икры особо ценных видов водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу России. Об этом сообщили в ФСБ России в среду, 8 июня.

«Более 680 кг икры рыб осетровых видов выявлены при попытке их доставки в г. Хабаровск на двух грузовых автомобилях без документов, подтверждающих законность ее происхождения. Продукция была упакована в 1371 пластиковый контейнер и скрыта среди основного груза. Предварительный ущерб водным биологическим ресурсам превысил 147 млн рублей», — заявили в ведомстве.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 285.1 УК РФ («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации»).

В России запрещен вылов осетра в дикой природе. Вылавливая рыбу во время нереста, браконьеры наносят двойной удар по популяции. Они знают, что за вылов осетровых грозит лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом до одного миллиона рублей, однако всё равно идут на преступление, сообщается на сайте kp.ru.

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