Алиханов передал в правительство РФ варианты ответа на действия Литвы

Власти Калининградской области передали в правительство России и Администрацию президента варианты ответных мер на запрет сухопутного транзита через Литву, передает телеканал «Известия». При этом в регионе всё еще надеются, что Евросоюз снимет ограничения на перевозку грузов по суше. По мнению губернатора Антона Алиханова, экономические ответные меры России в отношении стран Прибалтики могут нанести большой ущерб их транспортному комплексу и фактически уничтожить его. По мнению главы региона, антисанкции — это очень серьезная мера, сравнимая с мощным оружием.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.