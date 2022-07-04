Рогозин рассказал о перспективах запуска легкой и тяжелой «Ангары»

Легкая ракета «Ангара-А1.2» и тяжелая «Ангара-А5» могут быть запущены в текущем году, рассказал в понедельник, 4 июля, гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«В этом году мы планируем, что полетит еще легкая «Ангара», а после определения полезной нагрузки нашим основным заказчиком полетит и тяжелая «Ангара». Когда это будет — конец года или начало следующего — это их вопрос», — сообщил он «РИА Новости».

Рогозин добавил, что тяжелая ракета изготовлена и находится на космодроме Плесецк. Легкую скоро туда отправят тоже. Глава «Роскосмоса» уточнил, что переводить производство новой ракеты на омское ПО «Полет» и закрывать московскую площадку Центра Хруничева, как планировалось ранее, не будут.

«Мы контрольно-измерительную станцию и для легкой, и для тяжелой «Ангары» сохраняем, потому что мы не будем сейчас всё в Омск тащить. Омск и так уже работает на полную мощность… У нас там аншлаг в Омске. Поэтому Москву мы сохраняем», — подытожил он.

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», тяжелые «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В». Ракету «Ангара-А5» запускали три раза, «Ангару-1.2» — два. Все старты проходили с космодрома Плесецк.

2 июля глава «Роскосмоса» Рогозин заявил, что американские стратегические вооружения значительно отстают от новейших российских межконтинентальных баллистических ракет «Сармат». Он уточнил, что соотношение обычных вооруженных сил стран НАТО и РФ сравнивать невозможно, так как у Запада их на несколько порядков больше.