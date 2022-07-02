Рогозин заявил о преимуществах ракеты «Сармат» перед американским вооружением

Американские стратегические вооружения значительно отстают от новейших российских межконтинентальных баллистических ракет «Сармат». Об этом 2 июля заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24».

«Ядерным оружием мы знаем, кто обладает в НАТО. Самым крупным обладателем являются Соединенные Штаты Америки. Но, если говорить о технических характеристиках того, что находится у них на вооружении, конечно, эти характеристики ниже, чем то, что есть у нас. И, тем более, отстают значительно от заявленных и уже подтвержденных первым летно-конструкторским испытанием характеристик нашего тяжелого межконтинентального баллистического комплекса «Сармат», — сказал он.

При этом глава «Роскосмоса» уточнил, что соотношение обычных вооруженных сил стран НАТО и РФ сравнивать невозможно, так как у Запада их на несколько порядков больше.

«Именно для этого у России должны быть стратегические ядерные силы, для того, чтобы обладать вот этим великим уравнителем. Когда в случае появления угрозы экзистенциальному суверенитету и жизни страны, мы имеем полное право применить это средство, или, по крайней мере, на угрозу его применения», — пояснил Рогозин.

В мае командующий Ракетными войсками стратегического назначения России Сергей Каракаев рассказал, что за счет энерговооруженности нового ракетного комплекса траектория имеет возможность меняться. Так, ракета «Сармат» способна осуществлять полеты через Северный и Южный полюс. Он также усомнился в вероятности создания средств для перехвата ракеты в ближайшее десятилетие.

20 апреля Россия успешно провела испытательный пуск ракеты «Сармат». Он стал первым в череде пусков программы государственных испытаний, после завершения которой «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.

Как отметил президент России Владимир Путин, аналогов «Сармата» не существует. Российский лидер подчеркнул, что данный комплекс является уникальным оружием, которое будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил РФ, а также надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз.

МБР «Сармат» (стратегический комплекс РС-28) разработана в Государственном ракетном центре имени Макеева. По оценкам экспертов, «Сармат» может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 т в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюс. Ракета может доставлять боеголовки по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО.