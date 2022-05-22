В РВСН усомнились в создании средств для перехвата «Сармата» в ближайшее десятилетие

Средства для перехвата межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» вряд ли будут разработаны в ближайшее десятилетие. Об этом в воскресенье, 22 мая, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения России (РВСН) Сергей Каракаев.

«Те качества — энергоемкость энергетических возможностей нового ракетного комплекса, с учетом имеющегося боевого оснащения и комплекса средств преодоления, — сегодня говорят о том, что для ракетного комплекса «Сармат» противоракетной обороны не существует, так как ее, наверное, не будет еще существовать в ближайшие десятилетия», — отметил Каракаев в эфире программы «Военная приемка» телеканала «Звезда».

Дополнительно он рассказал о способностях ракеты, отметив, что она может летать через Северный и Южный полюса, а также по другим направлениям — такие возможности обусловлены энерговооруженностью нового ракетного комплекса.

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20 апреля Россия успешно провела испытательный пуск ракеты «Сармат». Он стал первым в череде пусков программы государственных испытаний, после завершения которой «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.

Как отметил президент России Владимир Путин, аналогов «Сармата» не существует. Российский лидер подчеркнул, что данный комплекс является уникальным оружием, которое будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил РФ, а также надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз.

19 мая генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о способности «Сармата» уничтожить половину берега континента. 21-го числа он анонсировал поставку баллистических ракет на боевое дежурство к концу осени.

МБР «Сармат» (стратегический комплекс РС-28) разработана в Государственном ракетном центре имени Макеева. По оценкам экспертов, «Сармат» может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 т в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюс. Ракета может доставлять боеголовки по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО.