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Игорь Верник поделился воспоминаниями об актере Сосновском

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Актер театра и кино, продюсер, теле- и радиоведущий Игорь Верник поделился воспоминаниями об актере Сергее Сосновском.

В беседе с «Известиями» в понедельник, 4 июля, Верник назвал Сосновского не только потрясающим артистом, но и замечательным, светлым человеком.

«Я помню свои впечатления, когда увидел его в спектакле «Старший сын», где он играл отца. Я помню его финальный монолог и как я сидел в зрительном зале и меня просто душили слезы. И это то самое потрясение, которое испытываешь, когда все соединяется — большая литература, большой актер, большая режиссура. Я пришел к нему за кулисы, я просто обнял его и крепко держал в объятьях, просто не мог их расцепить. Какое это было сильнейшее впечатление!» — рассказал Верник.

По его словам, Сергей Сосновский очень любил рассказывать анекдоты и делал это прекрасно, превращая каждую историю в целую постановку.

«Человек был замечательный, с юмором, светлый, теплый, юмор прекрасный, анекдотчик он. Как он рассказывал анекдоты! Каждый анекдот — это спектакль. <…> Потому что талант обладает огромной силой притяжения, а у него еще был талант человеческий», — отметил артист.

Он добавил, что не так давно они вместе готовили постановку «Вальпургиева ночь». Сосновский пришел на несколько репетиций, но потом вынужден был отказаться от роли из-за проблем со здоровьем.

Верник отметил, что Сосновский был очень внимательным и пытливым актером.

«Каждая его роли была правдой — правдой жизни, правдой знаний, человека, его личной какой-то судьбой непростой. Очень будет его не хватать. Светлая ему память», — заключил Верник.

О смерти народного артиста России Сергея Сосновского стало известно 3 июля. Артист ушел из жизни в возрасте 67 лет после тяжелой болезни, сообщает телеканал «360».

Сергей Сосновский был советским и российским актером театра и кино. Он родился в 1955 году в Красноярском крае. Окончил в 1976 году Саратовское театральное училище им. И.А. Слонова. 10 лет играл в местном Театре юного зрителя, сообщает сайт aif.ru. В 2004 году вошел в труппу МХТ, где сыграл множество ролей. Также Сосновский снимался в фильмах и сериалах, в частности, в таких картинах, как «Вампиры средней полосы», «Инсомния», «Медиум», и других. Сосновский также сыграл в фильмах режиссеров Валерия Тодоровского, Сергея Урсуляка, Юрия Быкова и Константина Худякова, уточняет RT.

В МХТ выразили соболезнования родным Сергея Валентиновича, многочисленным друзьям, коллегам и зрителям, пишет сайт kp.ru. О дате прощания с Сергеем Сосновским сообщат позднее, отмечает телеканал «Звезда».

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